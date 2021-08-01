رئيس "المصرية المغربية" لـ"دوت الخليج الإخبارية": عيد العرش فرصة لتنشيط العلاقات بين القاهرة والرباط

هنأت الجمعية المصرية المغربية العاهل المغربي الملك محمد السادس بعيد العرش، ووضعت خطة لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرباط.

وقال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، في حوار لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الجمعية تدرس إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك.

أضاف حسني أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري المغربي على حصر المعوقات ووضع حلولا لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك.

عيد العرش

ووجه التهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بعيد العرش، مؤكدا قدرة المملكة المغربية على تحقيق مزيدا من التقدم والنمو الاقتصادي السنوات القادمة.

وأشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية بمباحثات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى جهود سفارتي البلدين في مساندة أهداف وخطط الجمعية والقطاع الخاص المصري في بحث فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك لتنمية التجارة والاستثمار في أسواق غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية.

العلاقات التاريخية بين القاهرة والرباط

وأوضح حسني أن الجمعية أسهمت في السنوات الأخيرة في دفع وتعزيز العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين إلى مستوى التعاون المشترك بين القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وتنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات واللقاءات الثنائية قبل أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن السوق المغربي أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في أفريقيا بجانب العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة وعلى كافة الأصعدة إلا أن أرقام التجارة البينية ما زالت دون المستوى، حيث تراجعت الصادرات المصرية إلى المغرب من ٥١٩ مليون دولار في ٢٠١٩، إلى إجمالي نحو 468 مليون دولار خلال ٢٠٢٠.

الشركات الوطنية في مصر والمغرب

وأكد رئيس الجمعية المصرية المغربية أن الشركات الوطنية في مصر والمغرب تمتلك العديد من فرص النمو ومجالات واعدة للتعاون في إقامة استثمارات مشتركة في عدد كبير من مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مثل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأقمشة والملابس والمفروشات، وصناعات السيارات.

وشدد على أن القطاع الخاص سيظل الشريك الاستراتيجي للدولة والداعم لجهودها في تحقيق التنمية والتوجه نحو الأسواق المستهدفة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الوزارات وأجهزة الدولة.

كما أشار إلى أهمية مواصلة الدولة لدعم الصناعة الوطنية ومجتمع الأعمال من خلال الحوافز والتيسيرات الخاصة بالصناع والمستثمرين، والتي من شأنها تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي وتعطي الثقة والطمأنينة لمواصلة القطاع الخاص دوره في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.