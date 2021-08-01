السياحة في مصر.. أولى رحلات الطيران العارض الفرنسية تصل إلى الأقصر

استقبلت مدينة الأقصر المصرية "جنوب البلاد" أولى رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا بعد توقف دام لشهور بفعل تفشي فيروس كورونا.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بهيئة التنشيط السياحي المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس تقل ١٧٨ سائحًا فرنسيا.



رحلات أسبوعية

ومن المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا إلى الأقصر حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.





وتطبق مصر كافة الالتزام والإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بكوفيد19.





قرار فرنسي

وأوقفت فرنسا حركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو/ تموز من العام الماضي ٢٠٢٠ لتفشي جائحة كورونا عالميا.

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر و مصدر رئيسي للنقد الأجنبي حيث يبلغ متوسط إنفاق السائح بالليلة الواحدة نحو 95 دولارا.

كانت الأقصر استقبل مساء أمس السبت أولي رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة مدريد وتقل ١١٤ سائحاً.





وفود أخرى

واستقبل مطار الأقصر الدولي، أمس السبت أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا، في إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم.

وبدأت مصر للطيران تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة تبدأ من أمس السبت ثم رحلتين أسبوعيا يوم السبت من كل أسبوع اعتبارا من 7 أغسطس القادم .

يأتي هذا تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدني لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء، حيث أن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلي مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران العالمي يشهد بوادر التعافي من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر.

كما أن المطارات المصرية تعد من أوائل المطارات التي طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا الأمر الذي أسفر عن حصول ١١ مطار علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطار الأقصر وهم مطار القاهرة الدولي وكل من مطار الغردقة وشرم وطابا ومرسى مطروح ومرسى علم وسوهاج وأسيوط ومطاري أسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولي ACI وساهم في تشجيع حركة السفر من والى المطارات المصرية .