القبض على قيادي إخواني حرّض على رئيس تونس ودعا للعنف

أوقف الأمن التونسي، اليوم الأحد، قياديا إخوانيا حرّض على العنف، وذلك بعد أسبوع من قرارات رئاسية شكّلت ضربة موجعة للتنظيم.

وعلمت "دوت الخليج الإخبارية" من مصادر مطلعة، أن قوات الأمن ألقت القبض على القيادي الإخواني بمحافظة المهدية رضا رداية، بتهمة "التحريض ضد رئيس الدولة قيس سعيد".



وبينت ذات المصادر، أن رداية دعا في تدوينة كتبها على حسابه في "فيسبوك، قبل أن يحذفها، "إلى اقتحام قصر قرطاج بالقوة وعزل سعيد".

الدوائر القانونية من جهتها، اعتبرت أن "الدعوة تحريض على الاقتتال بين التونسيين ودعوة صريحة لممارسة العنف ضد رئيس الدولة".

وكانت مصادر مطلعة من المحكمة العسكرية أفادت لـ"دوت الخليج الإخبارية" بأنها أصدرت بطاقة جلب في حق النائب الإخواني سيف الدين مخلوف رئيس حزب ائتلاف الكرامة وكل من الإخوانيين محمد العفاس وعبد اللطيف العلوي.

وجاءت هذه البطاقة حسب ذات المصادر على خلفية محاولة نواب ائتلاف الكرامة تهريب إرهابية بالقوة بعد منعها من طرف أمن مطار قرطاج من السفر في 18 مارس/آذار الماضي.

وتواجه كتلة ائتلاف الكرامة اتهامات بنشر الخطاب التكفيري في البرلمان التونسي الذي قام الرئيس قيس سعيد بتعليق أعماله في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

ويُعرف خطاب هذه الكتلة حسب العديد من المتابعين بمناصرة داعش و التنظيمات الإرهابية ، وهي تناهض قرار الرئيس التونسي الأخير الذي شمل أيضا إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.