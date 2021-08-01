واشنطن مستعدة لدعم تونس على الانتقال إلى مستقبل آمن ومزدهر

أعربت واشنطن، الأحد، عن استعدادها لمساعدة تونس في الانتقال إلى مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين اتصال هاتفي بين جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، والرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن سوليفان أكد خلال الاتصال على "استعداد الولايات المتحدة وأصدقاء تونس لمضاعفة جهودهم لمساعدة تونس على الانتقال إلى مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي".
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي للرئيس التونسي على "دعم الرئيس الأمريكي للديمقراطية التونسية القائمة على المؤسسات القوية وسيادة القانون".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "مكالمة مستشار الأمن القومي والرئيس التونسي ركزت على الحاجة لتشكيل حكومة تونسية قادرة على تحقيق الاستقرار للاقتصاد ومواجهة جائحة كورونا".
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