موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. فيات بولس وشاحنات فورد وجديد بنتلي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

يترقب عشاق السيارات في مصر، أنباء طرح سيارة فيات بولس Pulse الأنيقة في أسواق العالم، على أمل أن تجد طريقها إلى السوق المحلية.

في سوق الشاحنات عادة ما يكون لشركة فورد الهيمنة بفضل ما تطرحه من شاحنات بقدرات استثنائية.

كشفت شركة "بنتلي" البريطانية للسيارات الفارهة عن أحدث نسخة تقدمها من طرازها الفخم "فلاينج سبور هايبرد"، العامل بمحرك هجين.

من أكثر السيارات المرتقبة بالأسواق خلال العامين القادمين، النسخة الهجينة الجديدة كليا من طراز ميتسوبيشي "أوت لاندر".

تحتفل ماركة تعديل السيارات الأمريكية "هينيسي" بمرور 30 عاما على تأسيسها، بطرح مجموعة مميزة من موديلات كمارو ZL1.

عبر عدة صور تشويقية ،كشفت بصور تشويقية، كشفت شركة مرسيدس عن بعض ملامح طراز EQE الكهربائي.