موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. غرامة أمازون وأفكار "ماسك"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.
عادة لا تدفع اللجنة الأولمبية الدولية جوائز مالية لحائزي الميداليات، فيما تقدم بعض الدول مكافآت مالية للرياضيين الفائزين.
تواجه شركة أمازون غرامة قياسية قدرها 887 مليون دولار، بعد اتهام بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي.
رسخت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" من مكانتها كوجهة مفضلة للشركات المتعددة الجنسيات، في ظل بيانات قوية خلال النصف الثاني من 2021.
تبدت ملامح خطة إنقاذ واسعة يعدها الرئيس التونسي قيس سعيد للإسراع في اللحاق بوضع بلاده اقتصاديا بعد أن أثقلتها صراعات السياسيين.
حصد مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لـ"أدنيك" لقب أفضل مركز فعاليات في العالم لسنة 2020 من مؤسسة "إكزبيشن نيوز".
تفاقمت خلال الأشهر الماضية الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، وهو ما أصبح يشكل الكثير من القلق لدى المجتمع الدولي.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط عن إيرادات قياسية من مبيعات النفط الخام والغاز، مدفوعة بزيادة الطلب وصعود الأسعار العالمية.
كشف كتاب حديث أن الملياردير الشهير إيلون ماسك، سعى قبل سنوات أن يكون رئيسا لعملاقة التكنولوجيا "أبل"، مكان رئيسها الحالي، تيم كوك.
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