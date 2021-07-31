قرقاش ينصح الغنوشي بقراءة الأسباب الداخلية لأحداث تونس

نصح الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، بالبحث في الأسباب الداخلية لأحداث تونس.
وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للإمارات، فقد تعودنا الزج باسم الإمارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي، ونصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".
وفي تغريدة سابقة، وجه الدكتور أنور قرقاش، رسالة لـ"المتطاولين" على بلاده، قائلا: "الإمارات مشغولة بمستقبلها".
وغرد قرقاش عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لكل من يتجرأ على اسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة".
وأشار إلى أن "الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوطد تنميتها، وتبني مستقبلها".
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