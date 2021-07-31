ماضي رئيس إيران المنتخب في "لجان الموت" يطارده بالسويد

على بعد ما يقرب من 3000 ميل من طهران يمكن أن تؤدي محاكمة في السويد إلى تعقيد مهمة الرئيس الإيراني الجديد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محاكمة حميد نوري، 59 عاماً، الذي كان يشغل عام 1988 منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، ربما تكشف أدلة جديدة بشأن دور الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في القضية.

وأضافت أن هذا الأمر قد "يصعب الأمور" بالنسبة للرئيس الإيراني المنتخب على الصعيد الدولي، في الوقت الذي تطالب أسر الضحايا وجماعات حقوقية بمحاسبة المتورطين.

وألقت الصحيفة الضوء على قضية بيجان بازركان الذي كان طالبًا يبلغ من العمر 28 عامًا وعضوًا في جماعة شيوعية إيرانية، ويقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات عام 1988 عندما استُدعي، وفقًا لعائلته، للمثول أمام لجنة وتم إعدامه دون محاكمة أو دفاع.

قال أفراد الأسرة إنهم لم يتسلموا الجثة أو الوصية أو مكان الدفن. وكل ما حصلوا عليه هو حقيبة بها ساعة يد وقميص وشهادة لم تحدد أن الإعدام هو سبب الوفاة.

كان الطالب بيجان بازركان من بين ما يقدر بنحو 5000 سجين ينتمون إلى المعارضة والجماعات اليسارية في إيران، الذين تقول منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى إنهم أُعدموا في صيف عام 1988.

الآن، يواجه نوري المحاكمة بتهمة جرائم الحرب والقتل فيما يتعلق بوفاة بازركان.

تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه، حميد نوري، 59 عامًا، يوم الثلاثاء في السويد ، بموجب ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي يسمح نظريًا لأي محكمة وطنية بإصدار حكم على المتهمين في جرائم بشعة بغض النظر عن مكان وجودهم. ملتزم.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نوري في 10 أغسطس/ آب - بعد أقل من أسبوع من تولي رئيسي منصبه على بعد 3000 ميل تقريبًا في طهران. المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل/ نيسان المقبل، ويتوقع أن تكشف عن تفاصيل جديدة حول دور رئيسي - وهي فترة من التاريخ سعى للتهوين من شأنها أو تجاهلها.

الرئيس الإيراني الذي يبلغ من العمر 60 عاماً كان عضواً في لجنة مؤلفة من أربعة أشخاص استجوبت السجناء، وأصدرت أوامر الإعدام. وقال رئيسي، إنه كان يتصرف بناء على توجيهات من الخميني الذي أمر بتشكيل لجنة لتسهيل عمليات الإعدام.

وتمثل عمليات الإعدام الجماعية، وفقا للصحيفة، واحدة من أكثر حملات القمع الوحشية والغامضة التي مارستها طهران ضد خصومها، وأغلبهم من جماعة مجاهدي خلق والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.