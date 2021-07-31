اشتباكات "هرات".. مواجهات جديدة بين طالبان وقوات حكومية

اشتبكت قوات الحكومة الأفغانية مع عناصر من طالبان عند أطراف هرات السبت، غداة مقتل شرطي في هجوم استهدف مجمعا تابعا للأمم المتحدة.

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/ آيار عندما شنت طالبان هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.



وسيطر عناصر الحركة على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات، حيث سيطروا على معبرين حدوديين مع إيران وتركمانستان.

وأشار مسؤولون وسكان إلى تجدد القتال على أطراف هرات السبت، بينما فر مئات من منازلهم باتّجاه وسط المدينة.

وقال حاكم هرات عبد الصبور قاني إن معظم العمليات القتالية تدور في منطقتي إنجيل وغوزارا، حيث يقع المطار.

وصرّح قاني "يدور القتال حاليا في الجنوب والجنوب الشرقي، نتحرك بحذر لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

ونفّذت القوات الحكومية ضربة جوية قرب مستشفى يضم عشرة أسرّة في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، وقال مسؤولون إن عناصر طالبان سيطروا عليه في وقت سابق لعلاج مقاتليهم المصابين.

وأفاد سكان فرانس برس، أن عناصر طالبان سيطروا على "مستشفى أريانا الأفغاني التخصصي" لعلاج المصابين في صفوفهم.

وقال آغا محمد "قدم مقاتلو طالبان هذا الصباح وأجبروا موظفي المستشفى على المغادرة".

وتابع "كانت طائرات تحلّق فوق المكان طوال الوقت، كانت تتعقّب عناصر طالبان ووقعت الضربة".

خلال معارك الجمعة، تعرّض مجمّع "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)" في هرات لهجوم بقذائف "آر بي جي" ولإطلاق نار حمّلت الأمم المتحدة عناصر مناهضة للحكومة مسؤوليته.

ويقول المسلحون إنهم لن يستهدفوا دبلوماسيين أجانب، علما أنه سبق لهم أن خرقوا البروتوكولات الدولية.