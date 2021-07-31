مبادرة جزائرية من السودان لدفع الحلول السلمية بالمنطقة

سلم وزير خارجية الجزائر رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وأكد رمطان لعمامرة استعداد الجزائر للمساهمة في إيجاد حلول سلمية للأزمات بالمنطقة، ومواصلة الجهود لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن.



وقال لعمامرة في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :" شرفت بلقاء الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، حيث سلمته رسالة من أخيه الرئيس تبون، وأكدت له عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن، واستعدادنا للمساهمة في ترقية حلول سلمية للأزمات في المنطقة".

وفي وقت سابق، بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، مع نظيرها الجزائري تطورات سد النهضة، حيث شرحت لرمطان لعمامرة شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة.





وأشارت إلى أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت وزيرة الخارجية عن أملها في "عودة إثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة"، وبيّنت أن السودان قلق للأوضاع في إثيوبيا وحريص على الاستقرار فيه.

ومفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ إبريل/نيسان الماضي، وسط مساع لحلحلة الأزمة بعد انتهاء أديس أبابا من الملء الثاني الذي كان عائقا أمام تقدم المباحثات.