مقتل طفلين جراء انفجار لغم جنوب سوريا

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، أثناء عملهما في الرعي شمالي درعا، جنوب سوريا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية يناير/كانون الثاني من العام 2019 وحتى اليوم، بلغ 555 شخصاً، بينهم 77 امرأة و184 طفلاً.

في سياق متصل، وثق المرصد مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والعسكريين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة درعا منذ، الخميس، حيث بلغت الحصيلة 32 قتيلاً .

يذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.