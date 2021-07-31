الإمارات تدين استهداف الحوثي سفينة سعودية بمسيرة مفخخة

أدانت الإمارات محاولات مليشيات الحوثي استهداف سفينة تجارية تابعة للسعودية بطائرة مسيّرة مفخّخة دمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف السفينة السعودية جنوبي البحر الأحمر.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات تعتبر ما جرى دليلاً جديداً على سعي هذه الجماعة الإرهابية إلى تهديد أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية جنوب البحر الأحمر، وإصراراً ممنهجاً على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات من قبل مليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه الهجمات الإرهابية.

وشدد البيان على تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأمن وسلامة الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت أن أمن الإمارات وأمن السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأنّ أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، و4 صواريخ باليستية أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان.