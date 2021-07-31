رئيس بوركينا فاسو يستقبل مرشح الإمارات لرئاسة "الإنتربول"

استقبل روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات لرئاسة "الإنتربول".

وبحث الجانبان خلال اللقاء في العاصمة "واغادوغو"، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز الأمن ووسائل مكافحة الجريمة حول العالم.

وأعرب رئيس بوركينا فاسو، عن اعتزازه وسعادته بهذه الزيارة، معرباً عن أمله بالعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين الصديقتين، لما فيه مصلحة شعبي البلدين وتطلعات قيادتهما الحكيمة.

كما شملت زيارة اللواء الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، ومرشح الإمارات لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اللقاء مع ماكسيم كوني وزير الأمن وقائدي الشرطة والدرك وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العمل المشترك والارتقاء بالعلاقات القائمة بين الإمارات وبوركينا فاسو في المجالات الشرطية وعدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والآراء وأفضل الممارسات المطبقة في هذه المجالات.