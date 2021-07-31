سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 31 يوليو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 31 يوليو 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.



ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، عودة، بلوم مصر،المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي) 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الشروط الكاملة لمبادرة التمويل العقاري

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، أن جهات التمويل، بدأت باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري، لمُحدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع: وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3 % متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وذلك وفقا لبيان لوزارة الإسكان المصرية.

وأكد وزير الإسكان المصري،أن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

100 مليار جنيه

ومن جانبها، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابعت: أن جهات التمويل، سوف تتلقى طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت عبد الحميد: فيما يخص العملاء المُستفيدين من المُبادرة يشترط أن يكون المستفيد مصرياً، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.

وتابعت، كما اشترطت المُبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة.





وأكدت، أنه لن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المُبادرات السابقة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، 21.84 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيعن وهي نفس أسعار الأمس.



أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.47 جنيه للبيع.