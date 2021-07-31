سعر الدولار في مصر اليوم السبت 31 يوليو 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 31 يوليو/تموز 2021، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، الكويت الوطني، العربي الأفريقي، التجاري الدولي، والقاهرة، HSBC، المصري الخليجي،بركة، المشرق، بلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ثالث أكبر اقتصاد عربي

وحلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الشرق الأوسط.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8% في السنة المالية الماضية 2020/2021 على أن يحقق تعافيا، وينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية الجارية 2021/2022.

والعام المالي يبدأ في أول يوليو/تموز ، وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من كل عام.

توقعات صندوق النقد

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي الجاري 2021 /2022 ، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، بحسب بيان للصندوق صدر بمنتصف شهر يوليو/تموز الجاري.





أسعار اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.84 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.47 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.