وفيات وإصابات.. تايلاند تسجل رقما قياسيا لضحايا كورونا

سجلت تايلاند عددا قياسيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 18912 حالة اليوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي إلى 597287.
وسجل البلد الآسيوي أيضا عددا قياسيا جديدا في الوفيات اليومية بالفيروس عند 178 ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 4857.
وكانت تايلاند قد فرضت العزل العام على العاصمة بانكوك وتسعة أقاليم أخرى، في أشد قيود تفرضها منذ أكثر من عام لمكافحة الفيروس.
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