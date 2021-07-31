العقوبات الأمريكية تحاصر كوبا وبايدن يتوعد بالمزيد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّه "ستكون هناك عقوبات أخرى" على كوبا من جانب الولايات المتّحدة إذا لم تغيّر هافانا سلوكها "بشكل جذري".

تحذيرات الرئيس الأمريكي جاءت عقب فرض واشنطن عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية.



وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت إدارته ستفرض عقوبات أخرى مماثلة على النظام الكوبي، قال بايدن "سيكون هناك المزيد (من العقوبات) ما لم يحصل تغيير جذري في كوبا، وهو ما لا أتوقّعه".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية فضلا عن الشرطة الوطنية الثورية بأكملها على خلفية الضلوع في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.

وأضيف مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاييخاس فالكارسي ونائب المدير إيدي سييرا أرياس إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة لاتهامهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".



وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو/تموز.

وعلى أثر هذه التظاهرات التي خلفت قتيلاً وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 100 شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة.