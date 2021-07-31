موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أسعار البن وإدمان الفحم وخسائر بيزوس

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تفاقمت أزمة البن حول العالم بفعل موجة الصقيع التي تضرب البرازيل منذ شهر تقريبا، كما تدمر تداعيات تفشي كورونا في البلاد المنتجة الحقول.
ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق طموحاتها الفضائية، تستهدف السعودية تعزيز قدراتها في مجال "اقتصاد الفضاء" عبر التعاون مع بريطانيا.
فيما يشبه الانقلاب على البيئة لجأت بريطانيا لاستخدام الفحم الـ34 يوما الماضية لتلبية الطلب على الطاقة.
تراجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثاني ضمن قائمة أغنياء العالم، بعد أن هبطت ثروته الجمعة إلى نحو 193.4 مليار دولار.
رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتهامه بالتسبب في أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان، محملاً السلطة السياسية المسؤولية.
استقبل ميناء المخاء اليمني سفينتين تجاريتين بعد إعادة افتتاحه الجمعة 30 يوليو/تموز، بعد أن طالته يد التخريب من قبل مليشيا الحوثي.
خسر المستثمرون في الأسهم الصينية حوالي تريليون دولار خلال أسبوع، على خلفية إجراءات حكومية تستهدف تنظيم عمل الشركات.
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