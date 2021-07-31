سقوط صاروخ داخل شركة بترولية بـ"صلاح الدين" العراقية

قالت وسائل إعلام عراقية، السبت، إن صاروخا سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وأضافت أن "مقذوفا سقط داخل الشركة، وتم رفعه من قبل خبير المتفجرات".
وتابعت "تبين أن المقذوف عبارة عن صاروخ صنع محلي، ولا توجد خسائر مادية وبشرية".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن وقوع ضحايا جراء اعتداء إرهابي على أحد مجالس العزاء في محافظة صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان، إن "اعتداءً إرهابياً على أحد مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".
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