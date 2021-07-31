صفقة مروحيات أمريكية لإسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار

وافقت أمريكا على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز "سي.إتش-53كيه" لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها لـ3.4 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الصفقة سوف تشمل محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا، والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك.
وأضافت في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس".
ورغم موافقة الخارجية الأمريكية إلا أن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.
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