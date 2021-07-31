مرسيدس تطرح "الشاحنات" في البورصة.. السر في المحركات الكهربائية

تطرح شركة السيارات الألمانية "دايملر"، قطاع الشاحنات "دايملر تراك"، في البورصة، للحفاظ على مكانتها الرائدة بعالم السيارات الفارهة.

ووافق مجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات الألمانية "دايملر"، على المضي قدما في خطة فصل قطاع صناعة الشاحنات "دايملر تراك" مع احتفاظ شركة صناعة السيارات "مرسيدس بنز" بحصة 35% من أسهمها.

خطة الفصل والطرح

وقالت "دايملر"، في بيان إنها تعتزم عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، في أول أكتوبر/ تشرين أول المقبل، للتصويت على خطة فصل "دايملر تراك" وطرح أسهمها للتداول في البورصة بنهاية العام الجاري.

ويحصل كل مساهم من مساهمي "دايملر"، على سهم إضافي مقابل كل سهمين لهما في "دايملر تراك هولدنج" في حالة تنفيذ الخطة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة، إلى أن أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لمجموعة "دايملر"، يسعى إلى الفوز بثقة المستثمرين الذين ظلوا لوقت طويل ينتقدون "دايملر" بسبب استمرار قطاعي سيارات الركوب الفارهة، والمركبات التجارية تحت مظلة كيان واحد.

وفي الوقت نفسه ستظل العلامة التجارية الشهيرة "مرسيدس"، اسم شركة السيارات.

وأكدت "دايملر"، أن هدفها سيكون جعل شركة "دايملر تراك" للشاحنات مؤهلة للإدراج على مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية.

علاقة المحركات الكهربائية

كانت "مرسيدس"، قد تعهدت في الأسبوع الماضي باستثمار أكثر من 40 مليار يورو (47 مليار دولار) خلال العقد الحالي لتطوير المزيد من السيارات الكهربائية.

وهدف ضخ هذه الاستثمارات، هو المحافظة على مكانة "مرسيدس" الرائدة في عالم السيارات الفارهة مع التحول العالمي عن المحركات الكهربائية والتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

في الوقت نفسه فإن مجموعة "دايملر"، قررت فصل قطاع الشاحنات عن قطاع السيارات لأنها تعتقد أنه سيكون هناك تباينا في وتيرة التحول نحو المحركات الكهربائية بين القطاعين.

وترى "دايملر" أن سبب اختلاف وتيرة التحول، هو أن سيارات الركوب، ستتحول نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، في حين ستلعب محركات خلايا الوقود الهيدروجينية، دورا أكبر في المركبات التجارية.