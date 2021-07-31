الولايات المتحدة: السلام في اليمن ممكن لكن بشرط

استبعدت الولايات المتحدة إمكانية تحقيق السلام في اليمن دون رغبة صادقة من جانب مليشيا الحوثي.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة، لا يمكن تحقيق السلام في اليمن دون انخراط هادف من جانب الحوثيين في محادثات السلام مثلما فعلت الأطراف الأخرى.



وأضافت، أن مبعوثنا الخاص إلى اليمن بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إمكانية زيادة المساعدات الإنسانية وواردات الوقود إلى اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى وقف إطلاق النار، منتقدة الهجوم على مأرب.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هجوم مليشيات الحوثي على مأرب، يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن مليشيا الحوثي عليها قبول وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء اليمن والانخراط في حوار سياسي.

وترفض مليشيات الحوثي وقف إِطلاق النار تمهيدا للدخول في مفاوضات سلام تنهي الحرب والانقلاب، كما تضع المليشيا شروطا تعجيزية لإفشال كل التحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن.