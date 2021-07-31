احتفالات الدم.. نيران الحوثي الطائفية تقتل اليمنيين

على طريقة "القرد المسلح" أطلق عنصر حوثي النيران عشوائيا خلال احتفالات طائفية أراقت دماء العشرات. ومنذ أيام تحتفل مليشيا الحوثي الموالية لإيران بما يسمى "عيد الغدير" لتكريس فكرة الاصطفاء الإلهي لسلالة الحوثيين، وسط إطلاق ناري عشوائي بصورة جنونية. ورصدت "دوت الخليج الإخبارية" فيديو صادم للنيران الكثيفة التي يطلقها مسلحو الحوثي وسط الأحياء السكنية متسببةً بمقتل وإصابة عشرات اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية. الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مسلحا حوثيا يطلق الرصاص عشوائيا وسط جموع محتفلة تابعة لمليشيا الحوثي تجوب شوارع منطقة ريدة بمحافظة عمران شمالي البلاد وتحمل شعارات طائفية. وبدا مطلق النار الحوثي فاقدا صوابه من نشوة الاحتفال الطائفي، حيث فقد السيطرة على سلاحه لتتجه نيرانه صوب المارة وتقتل شخصا يدعى "عبدالله راجح أبو شيبة" في مشهد همجي. ويُسمع في الفيديو استمرار صوت إطلاق النار حتى بعد سقوط القتيل أرضا وسط بركة من الدماء. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 آخرين بينهم امرأة في مديرية ريدة جراء الرصاص العشوائي والراجع، حيث استمر مهرجان النيران رغم سقوط الضحايا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات اليمنيين قُتلوا وأصيبوا خلال الاحتفالات الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شمالي البلاد. وتزايدت ظاهرة إطلاق النار العشوائية في مناطق الانقلاب خلال احتفالات المليشيا الطائفية وتشييع جنازات قتلى الحوثيين. ويُطلق الحوثيون النيران وسط الأحياء السكنية المكتظة والأسواق ما يتسبب بسقوط العديد من الضحايا.

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