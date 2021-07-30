قتلى وجرحى جراء هجوم على عزاء وسط العراق

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، وقوع ضحايا جراء اعتداء إرهابي على أحد مجالس العزاء في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقالت الخلية في بيان، إن "اعتداءً إرهابياً على أحد مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".



وفي وقت سابق، سقط عشرات القتلى والمصابين، في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر".

وقالت مصادر أمنية وطبية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن حصيلة أولية غير رسمية للضحايا تشير إلى نحو 34 قتيلا و58 مصابا، بينهم ١٣ امرأة و٥ أطفال، فيما لا تزال فرق الإسعاف تنقل الضحايا، وتشهد مستشفيات بغداد حالة استنفار.

وفي تغريدة له على موقع تويتر أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن تفجير مدينة الصدر جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، فيما شدد على اقتلاع الإرهاب الحاقد.

من جانبه، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحكومة العراقية إلى تغيير القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في قاطع المسؤولية طوال السنوات السابقة. وقال الحلبوسي في تغريدة له إن "الإرهاب يستهدف فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الأضحى ليثبت وحشيته تجاه شعبنا".