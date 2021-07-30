مسؤولون إسرائيليون: لن نتجاهل الرد على الهجوم الإيراني

قال مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، إنه سيكون من الصعب على إسرائيل تجاهل الرد على الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية.

ونقلت "يديعوت احرونوت" عن مصدر إسرائيلي: "سيكون من الصعب على إسرائيل تجاهل الرد على الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان".



كما قال مسؤول إسرائيلي لموقع "والا" الاخباري: "من المرجح أن ترد إسرائيل على هجوم السفينة قبالة سواحل عمان، لكن السؤال هو كيف ومتى سيتم الرد".

وقال مسؤول للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يبدو حسب التوقعات أننا سنشهد ردا إسرائيليا مناسبا يتلائم مع حادثة استهداف السفينة".

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر استخبارية بريطانية قولها إن: "إيران تقف وراء الهجوم على السفينة في خليج عمان، وهذا تصعيد كبير في المنطقة".

فيما قال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرونوت": "إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة إسرائيلية فقط، وسلوكها يهدد الشحن والتجارة العالمية، والمعركة ضدها ستستمر"،

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة الإسرائيلية الـ(12) إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أجرى مشاورات عاجلة مع رئيس الأركان أفيف كوخافي وقادة كبار في المؤسسة الأمنية حول الهجوم الإيـراني على سفينة الشحن".

وتدار السفينة من قبل شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وبدورها، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي إنه "من الصعب أن تتجاهل إسرائيل الهجوم الإيـراني على السفينة في خليج عُمان".

وأضاف: "التقديرات في إسرائيل هي أن إيـران هاجمت السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر مرتين".

وتابع: "لم يتسبب الهجوم الأول عن أي أضرار، لكن الهجوم الثاني الذي وقع بعد ساعات ألحق أضرارًا بجسر القيادة الذي كان الطاقم يقف عليه، مما أسفر عن مقتل شخصين، بريطاني وروماني".