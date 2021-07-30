جيتور x95 موديل ٢٠٢٢.. سعر ومواصفات السيارة "الضخمة" في مصر

طرحت شركة سيارات "جيتور" الصينية، السيارة "جيتور X95" موديل 2022، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية "الكروس أوفر" ذات الـ7 مقاعد.

وأعلن وكيل الشركة الصينية في مصر، عن مواصفات، وأسعار السيارة الكروس أوفر" SUV"، طراز "جيتور X95 " لعام 2022، خلال حفل إطلاق السيارة لأول مرة في السوق المصري.

وتأتي جيتور X95 الضخمة والأكبر في فئتها بمحرك 1.6 لتر تيربو قادر علي توليد قوة 197 حصانا، وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل مع فتيس DCT ثنائي القابض من 7 سرعات WET.

وتعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات مع نظام تعليق أمامى MacPherson وخلفي Multi-link منفصل.

وبُنيت السيارة جيتور X95 على قاعدة عجلات P6X التي تصنعها شركة شيري، حيث تُعتبر جيتور علامة فرعية تابعة لشركة شيري.

وطرحت الوكيل المصري للشركة الصينية، السيارة من فئتين من التجهيزات بأسعار مختلفة حيث يزيد سعر الفئة الأولى، بمقدار 30 ألف جنيه عن سعر الفئة الثانية.

ومن أبرز تجهيزات الفئة الثانية والأعلى، جنوط مقاس 20 بوصة، وفتحة سقف بانوراما وكشافات LED أمامية وخلفية ومصابيح نهارية LED، وكشافات ضباب أمامية وخلفية بجانب سبويلر خلفي.

التصميم الخارجي

وتأتي جيتور x95 بتصميم خارجي رياضي فاخر، بداية من الشبكة الأمامية المُحاطة بإطار من النيكل كروم، ويتوسطها شعار JETOUR، مُتصل بالإطار الكروم من خلال خط يفصل الشبكة، ثم تنتقل الى الكشافات الأمامية بتصميم رياضي، وأسفلها مصابيح الضباب مع الاكصدام الأمامي بفتحات تهوية.





وعلى جانبي السيارة تجد الرفارف الوهمية بنفس لون السيارة حول الإطارات الكبيرة بحجم 20 بوصة ذات التصميم الفاخر وتكون 18 بوصة في الفئة الأولي، مع العتب الجانبي باللون الأسود والنوافذ الجانبية مُحاطة باللون الأسود، وتجد أيضًا حوامل السقف، أما من الخلف فالتصميم يُشبه سكودا كودياك إلى حد كبير لكنه مُتناسق مع تصميم السيارة ككل.

التصميم الداخلي

وعن التصميم الداخلي للسيارة، فتأتي بتصميم داخلي فاخر بدايًة من الكونسول الوسطي الضخم الذي يفصل السائق عن الراكب الأمامي، ومرورًا بالشاشات المُتصلة ببعضها التي تُشبه سيارات مرسيدس مع شاشة التحكم باللمس الموجودة أسفل فتحات التكييف، كما تجد نظام إضاءة داخلي يعمل بشكل مختلف غير تقليدي.

كما تأتي جيتور X95 مع شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة وشاشة عدادات Digital بقياس 12.3 بوصة وشاشة 9.7 بوصة للتحكم، مع فتيس كهربائي ونظام صوتي من 12 سماعة Stereo ومخارج USB وكاميرا 360 درجة ومثبت سرعة.

مواصفات جيتور X95 موديل 2022

محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو.

قوة المحرك 197 حصان.

عزم الدوران 290 نيوتن.متر عند 2000 لفة في الدقيقة.

ناقل الحركة (الفتيس) DCT من 7 نقلات WET.

السرعة القصوي للسيارة 185 كم في الساعة.

الإرتفاع عن الأرض 21 سم.

سعة خزان البنزين 57 لتر.

متوسط إستهلاك البنزين 8.1 لتر لكل 100 كم.

سعة الشنطة 1132 لترا بعد طي مقاعد الصف الثالث.

سعر جيتور X95 موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل المصري، لشركة السيارات الصينية، عن أسعار السيارة Jetour X95 الجديدة في السوق المصرية، والتي يقدمها من فئتين مختلفتين من التجهيزات، مع ضمان السيارة الذي يصل إلى 5 سنوات أو 150أالف كم، أيهما أقرب.





ويبلغ سعر الفئة الأولى 400 ألف جنيهـ أما سعر الفئة الثانية فيصل إلى 430 ألف جنيه.

وسائل الأمان في جيتور X95

تأتي جيتور X95 مع تجهيزات ووسائل أمان عديدة، بداية من الفئة الأولي هي:

أربع وسائد هوائية وسادة لكل من السائق والراكب الأمامي وستائر جانبية، وفي الفئة الثانية تأتي بـ 6 وسائد هوائية.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

مساعد الفرامل BA.

التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

المساعدة على صعود المرتفعات HAC.

مانع الحركة.

نظام التحكم في الجر.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

كاميرا خلفية.

إنذار مانع السرقة.

مراقبة ضغط الإطارات.

جيتور X70

وتأتي السيارة "جيتور X95"، ثاني سيارات جيتور في مصر بعد طرح "جيتور X70 " موديل 2021 في مصر نهاية العام الماضي، من فئة السيارات الرياضية SUV.

و"جيتور X70 "، هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم بسبعة مقاعد تنتجها شركة جيتور، وهذه العلامة أطلقتها شركة شيري فى عام 2018.