مصادر غربية ترجح تورط إيران بمهاجمة سفينة إسرائيلية ببحر العرب

قالت مصادر أوروبية وأمريكية إن إيران هي المشتبه به الرئيسي في الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية.

ونقلت "رويترز" عن المصادر المطلعة على تقارير مخابرات، قولها، إن حكوماتنا لا تزال تحاول الحصول على أدلة دامغة بشأن المسؤول عن الهجوم، لكنهم أشاروا إلى أن الناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة فيما يبدو.



ويأتي ذلك بعد قليل من اتهام مسؤول إسرائيل رفيع المستوى بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن المسؤول قوله، إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة، التي تديرها شركة إسرائيلية.

وألمح الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ضمنياً إلى تبنيه الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل عُمان.

وقال حساب الحرس الثوري في "تويتر"، إن صمت المجتمع الدولي في وجه "عدوان" إسرائيل أمر غير مقبول، في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بسوريا.

وأضاف الحرس الثوري في حسابه "ستقف الجمهورية الإسلامية بحزم ضد شرور نظام قتل الأطفال هذا وسترد بحزم على أي وقاحة في المكان المناسب".

وقتل اثنان من طاقم ناقلة النفط، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، في الهجوم.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت شركة "زودياك ماريتيم": "علمنا ببالغ الأسى أن الحادث الذي وقع على متن (الناقلة) إم/تي ميرسر ستريت أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم هما روماني وبريطاني".

وذكر موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة" (يو كيه إم تي أو)، وهو وكالة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية، أنه أبلغ عن الهجوم الخميس، فيما كانت ناقلة النفط تبحر على بعد حوالى 152 ميلا بحريا من سواحل سلطنة عمان.