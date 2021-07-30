"عالم وارنر براذرز أبوظبي".. إنجاز إماراتي فريد في تاريخ صناعة الترفيه

حصلت مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" على شهادة الأمان، من قبل دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، بعد اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية.

ويهدف برنامج شهادة الأمان "Go Safe"، إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.

كافة الإجراءات الاحترازية

واتخذت "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، كافة الإجراءات الاحترازية، انطلاقاً من حرصها على توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع

وتتضمن هذه الإجراءات، مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، واعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب، ومنافذ البيع إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

6 مناطق ترفيهية

وسطرت "عالم وارنر براذرز أبوظبي" فصلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه عند افتتاحها في جزيرة ياس يوليو/ تموز 2018 وشكلت الوجهة الأمثل للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية توفرها في 6 مناطق ترفيهية غامرة تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والفريدة من نوعها.





وتعد "عالم وارنر براذرز" المدينة الترفيهية المغلقة الأولى التي تحمل علامة "وارنر براذرز"، على مستوى العالم وقد تم تصنيفها كأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على الإطلاق ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

لعبة "الرعب مع سكيركرو"

وقال الحسن كعبوس الزعابي نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى "فرح إكسبيرينسز" الشركة التشغيلية لمدن "ياس" الترفيهية، إنه منذ افتتاحها في عام 2018 شكلت "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، الإضافة الأحدث والأهم على مشهد الترفيه والجذب السياحي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأضاف: منذ ذلك الحين، استقطبت المدينة الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار لقضاء أوقات عائلية مميزة مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، بالإضافة إلى القائمة المتنوعة من الفعاليات، والعروض الترفيهية التي تستضيفها على مدار العام، والتي كان أحدثها العرض المسرحي المميز "سبيس جام: إرث جديد" الذي تستضيفه المدينة حالياً.





وأشار إلى أن "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، تحرص دائما على تحديث وتنويع العروض، والتجارب الترفيهية، بما يناسب تطلعات جميع فئات الزوار.

وتابع: حيث قامت مؤخراً بإعادة افتتاح لعبة "الرعب مع سكيركرو" بحلتها الجديدة في منطقة "غوثام سيتي"، لتضمن للضيوف الاستمتاع بأجمل التجارب العصرية في أجواء ترفيهية آمنة استناداً إلى أفضل الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنه بمجرد أن يدخل الضيوف إلى المدينة الترفيهية حتى يصبحوا جزءاً من عالم فريد يجمع شخصيات "السوبر هيروز"، مثل باتمان، وسوبرمان، ووندر ومان، كما يسترجع الضيوف أجمل ذكريات الطفولة عند لقائهم بشخصيات الرسوم المتحركة مثل "باغز باني"، و"ايل إي. كايوتي"، و"سكوبي-دو".

23 جائزة وتكريما

وأوضح الزعابي أنه في غضون 3 أعوام فقط استطاعت "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، أن تحصد 23 جائزة وتكريماً من مؤسسات مرموقة بما في ذلك جوائز "بارك وورلد العالمية للتميز"، وجوائز "السفر العالمية"، وجوائز" ثيم بارك إنسايدر"، ومجلة "تايم"، وجوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك".





وسجلت "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، أيضاً رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحدهما لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز، كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان والثاني لأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على مستوى العالم.

وحرصت المدينة الترفيهية منذ افتتاحها على مواصلة الارتقاء بالتجارب الفريدة التي تقدمها لضيوفها، حيث أطلقت لعبة "باتمان: التحليق مع فارس الظلام" في عام 2018.

كما أطلقت تجربة "استخراج الأحجار الثمينة" في منطقة دايناميت غالتش عام 2020، وتجربة "الرعب مع سكيركرو" في غوثام سيتي عام 2021.





وفي أواخر عام 2020، احتفلت عالم وارنر براذرز أبوظبي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 80 لظهور شخصية "باغز باني" المميزة، بالتزامن مع الكشف عن الشعار الجديد للمدينة الترفيهية.

معرض "وندر ومان"

وتحرص "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، على استضافة أبرز الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية، ففي عام 2021 استضافت عالم وارنر براذرز للمرة الأولى "معرض وندر ومان"، في متجر كنوز هوليوود في منطقة "وارنر براذرز بلازا"، الذي يضم أزياءً من فيلم "وندر ومان" ارتدتها الممثلات غال غادوت، وكوني نيلسن، وروبن رايت، وكريس باين.

وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق فعالية "سيدات وارنر"، التي تعد أول فعالية مخصصة للسيدات تستضيفها المدينة الترفيهية.





واستضافت المدينة الترفيهية منذ افتتاحها العديد من المشاهير من جميع أنحاء العالم بما في ذلك "جيم لي"، فنان القصص المصورة والناشر في شركة "دي سي إنترتينمنت"، و"نفيسة ويليامز"، نجمة مسلسل "بلاك لايتنينج" والفنان عمرو دياب، والملاكم الأمريكي "فلويد مايويذر".



