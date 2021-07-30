لأول مرة.. نائبة بايدن تزور فيتنام الشهر المقبل

تعتزم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس زيارة فيتنام وسنغافورة خلال الشهر المقبل، بهدف "تقوية العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي".

وبحسب البيت الأبيض ستكون هذه أول مرة تستقبل فيها فيتنام المسؤول الثاني في البيت الأبيض.



وتنوي المسؤولة الأمريكية أن تناقش مع حكومتي البلدين "الأمن في المنطقة والاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 والجهود المشتركة لتعزيز نظام دولي قائم على القانون"، في إشارة على الأرجح إلى مطالبة بكين ببحر الصين الجنوبي.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء، الذي يجول بدوره في جنوب شرق آسيا، أن مطالبات بكين "لا أساس لها في القانون الدولي".

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد والذي تعبر خلاله تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنوياً، وسط مطالبات مشابهة من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.