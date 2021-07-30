الحرس الثوري الإيراني يلمح لاستهداف سفينة إسرائيلية

ألمح الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ضمنياً إلى تبنيه الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل عُمان.

وقال حساب الحرس الثوري في "تويتر"، إن صمت المجتمع الدولي في وجه "عدوان" إسرائيل أمر غير مقبول، في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بسوريا.



وأضاف الحرس الثوري في حسابه "ستقف الجمهورية الإسلامية بحزم ضد شرور نظام قتل الأطفال هذا وسترد بحزم على أي وقاحة في المكان المناسب".



وفي سياق متصل، نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن مسؤولين مطلعين فيما يسمى بـ"محور المقاومة" بالمنطقة، قولها إن "الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب جاء رداً على الهجوم الإسرائيلي الأخير على مطار الضبعة في منطقة القصير في سوريا، وأدى إلى مقتل عنصرين".



وقتل اثنان من طاقم ناقلة النفط الإسرائيلية خلال غارة طائرة بدون طيار، فيما اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إيران بالوقوف وراء الهجوم.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية "إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة، التي تديرها الشركة المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت"، مضيفة "إن الناقلة تتجه إلى موقع آمن برفقة البحرية الأمريكية.".



ويملك هذه السفينة الإسرائيلية رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، وفق تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية.

