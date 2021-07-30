أول ولاية ألمانية تمنع حزب اليمين المتطرف من انتخابات البرلمان

قررت اللجنة الانتخابية في ولاية بريمن الألمانية، الجمعة، استبعاد قائمة حزب البديل لأجل ألمانيا من خوض الانتخابات الاتحادية.

وبموجب القرار، لن تسمح السلطات لحزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف" بالتنافس على المقاعد المخصصة لولاية بريمن في البرلمان الاتحادي، في الانتخابات العامة المقررة سبتمبر أيلول المقبل،

ووفق مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن لجنة الانتخابات في بريمن، اتخذت القرار بالإجماع لأن حزب البديل لأجل ألمانيا لم يقدم كافة الأوراق اللازمة لاعتماد ترشحه، ما يعد مخالفة للوائح الترشيح.

وقالت المجلة إن حزب البديل لم يقدم الأوراق كاملة على خلفية خلاف داخلي بالحزب بين نائب رئيسه سيرج مينيش وعضو آخر.

فيما اعترض المسؤول بالحزب، توماس يورجويتز ، على قرار لجنة الانتخابات الحكومية. وقال لـ"شبيغل": "سنستأنف الآن على القرار ونحاول إلغائه، وهناك أمل جيد لفعل ذلك".

ورغم قرار ولاية بريمن الذي يعد سابقة كبيرة، وأول قرار لمنع حزب البديل لأجل ألمانيا من خوض الانتخابات، إلا أن تأثيره الانتخابي يبدو ضئيلا.

وتلعب بريمن دورًا ضئيلا في استراتيجية حزب البديل لأجل ألمانيا في الانتخابات الفيدرالية، ففي انتخابات عام 2017، نجح عضو واحد فقط من حزب البديل لأجل ألمانيا في الفوز بمقعد عن بريمن في البرلمان، وهو فرانك ماغنيتز.

وتجري الانتخابات التشريعية على المستوى الفيدرالي في 26 سبتمبر/أيلول المقبل، ويحتل حزب البديل لأجل ألمانيا المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي بـ11% من نوايا التصويت.