قمة "سيدات الدفاع" في ألمانيا.. اجتماع مثير للجدل لقائدات الجيوش

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور الاجتماع مع شاغلات نفس المنصب بـ15 دولة في مؤتمر ببرلين، لبحث التحديات العالمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع من المقرر عقده يومي 19 و 20 أغسطس/آب في برلين.



وتعتزم كرامب-كارنباور التشاور مع الوزيرات في الاجتماع الاستثثنائي حول مكافحة الإرهاب والتطورات التكنولوجية والتهديدات الجديدة وكذلك حول قضية المرأة في القوات المسلحة.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم، استنادا إلى مذكرة سرية أن الاجتماع قد تبلغ تكلفته حوالي 970 ألف يورو، وأن هذا تسبب في "تهامس داخل الوزارة الألمانية".

أبرز الانتقادات جاء من ماري أغنيس ستراك-زيمرمان ، النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" والمتخصصة في شؤون الدفاع، حيث قال "من الواضح أن الوزيرة لم تدخر وسعا في الترويج لنفسها لولاية أخرى على رأس وزارة الدفاع".

وتابعت "مثل هذا الاجتماع مسموح به، لكن ليس على حساب دافعي الضرائب".

وأضافت "الوزيرة أهملت مهامها الرئيسية، وخاصة الاهتمام بالجيش"، مضيفة "حان وقت رحيل كرامب كارنباور".