سفير الإمارات بالنمسا: الشراكة الاستراتيجية ستفتح آفاقا جديدة للتعاون

أكد إبراهيم سالم المشرخ، سفير الإمارات لدى النمسا، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ستفتح آفاقاً جديدة واسعة للتعاون.

وعبر المشرخ، عن سعادته بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى النمسا، موضحا أنها "تعد تتويجاً للعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة".

وأكد المشرخ أن "رؤية وجهود القيادة الحكيمة والرشيدة للإمارات نجحت في تحقيق إنجازات هائلة، جعلت من الإمارات محل احترام وثقة دول العالم".





ولفت إلى أن "هذا الأمر يظهر جلياً في ترحيب الدول بتعزيز العلاقات الثنائية وعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية معها".

وأوضح أن "اتفاقية ترقية مستوى العلاقات الثنائية مع النمسا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستفتح آفاقاً جديدة واسعة للتعاون في كافة المجالات، كالتعليم والثقافة والعلوم، والصحة، والتبادل الشبابي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد"

إلى جانب "زيادة التنسيق والتشاور في الشؤون السياسية لاسيما إزاء القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما يصب في تحقيق مصالح البلدين".

وأشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والنمسا ستتعزّز في المستقبل القريب وفي العديد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكارات وتقنيات المستقبل، والطاقة المتجددة والنظيفة، والاقتصاد الرقمي".