قبيل انطلاق الدوري.. قتلى في تفجير حافلة فريق كرة قدم صومالي

سقط قتلى وجرحى، الجمعة، في تفجير استهدف حافلة تقل لاعبي فريق كرة قدم في مدينة كسمايو جنوبي الصومال.

وبحسب إعلام رسمي، فإن حافلة تقل لاعبين من نادي "JCCI" لكرة القدم في كيسمايو، تعرضت لتفجير.



وتابعت المصادر أن "السيارة كانت تقل نحو 20 شخصا من طاقم النادي".

وأفادت مصادر أمنية "دوت الخليج الإخبارية" أن السيارة التي استهدفها التفجير، احترقت بالكامل، مما أسفر عن مقتل وإصابة اللاعبين المتواجدين على متنها.

لكن وسائل الإعلام المحلية لم تكشف عن عدد القتلى والجرحى.

ولم تعلق السلطات الصومالية على التفجير حتى الساعة.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة هددت في وقت سابق باستهداف الانتخابات الصومالية ومراكز الإقتراع.

وبدأت العملية الانتخابية في مدينة كسمايو، أمس الخميس.

وتزامن التفجير الإرهابي مع انطلاق الدوري المحلي لكرة القدم بولاية جوبلاند، في مدينة كسمايو عاصمة الولاية المؤقتة، في وقت لاحق اليوم.

وكان فريق نادي "JCCI" متجها إلى الملعب من أجل لعب أول مباراة في الدوري المحلي.