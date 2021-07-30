مسؤول إسرائيلي: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة نفط ببحر العرب

اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط، اليوم الجمعة، في بحر العرب، قبالة سواحل عُمان.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن المسؤول قوله، إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة، التي تديرها شركة إسرائيلية.



وقالت الشركة المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت للهجوم، إن الناقلة تتجه إلى موقع آمن برفقة البحرية الأمريكية.

وقتل اثنان من طاقم ناقلة النفط، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، في الهجوم.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت شركة "زودياك ماريتيم": "علمنا ببالغ الأسى أن الحادث الذي وقع على متن (الناقلة) إم/تي ميرسر ستريت أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم هما روماني وبريطاني".

وذكر موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة" (يو كيه إم تي أو)، وهو وكالة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية، أنه أبلغ عن الهجوم الخميس، فيما كانت ناقلة النفط تبحر على بعد حوالى 152 ميلا بحريا من سواحل سلطنة عمان.

وأوضحت الشركة المشغلة للناقلة "ما زال همنا الأول سلامة جميع من كانوا على متن السفينة والمتأثرين بالحادث"، مضيفة أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الوقائع.

وكانت تغريدة سابقة أكدت "شبهات بالقرصنة" على متن "إم/تي ميرسر ستريت".

وفي أبريل/نسيان الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" بدأت عمليات طيران مزدوجة مع الحاملة الفرنسية "شارل ديجول" ببحر العرب.

عمليات طيران مزدوجة تنفذها حاملتا الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" والفرنسية "شارل ديجول"، لــ"توفير الأمن والاستقرار".

وذكرت القيادة المركزية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العمليات المزودجة بين المجموعتين الضاربتين توضح القدرة العسكرية المشتركة التي عززتها البحرية الأمريكية بعملها إلى جانب نظيرتها الفرنسية لعدة سنوات.