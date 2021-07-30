الأمن يعتقل نائبا مقربا من الإخوان في تونس

اعتقلت قوات الأمن في تونس، اليوم الجمعة، النائب عن حركة "أمل وعمل" المقربة من حركة النهضة الإخوانية، ياسين العياري.

وقالت حركة "أمل وعمل" في بيان لها: "داهمت أعوان الأمن منزل العياري واعتقلته".

وتابعت "تم إيقاف نائب الشعب ياسين العياري في منزله، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، مضيفة."لا معطيات حاليا لنشرها".



ولم تعلن السلطات التونسية على الفور الاتهامات الموجهة إلى العياري.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، لإنقاذ البلاد من السقوط على يد الإخوان الإرهابية المتحكمة في المشهد السياسي منذ 2011.



كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها شخصية يعينها.