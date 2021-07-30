علوم وتكنولوجيا / الذكاء الاصطناعي

الأمن يعتقل نائبا مقربا من الإخوان في تونس

0 نشر
0 تبليغ

اعتقلت قوات الأمن في تونس، اليوم الجمعة، النائب عن حركة "أمل وعمل" المقربة من حركة النهضة الإخوانية، ياسين العياري.

وقالت حركة "أمل وعمل" في بيان لها: "داهمت أعوان الأمن منزل العياري واعتقلته".

وتابعت "تم إيقاف نائب الشعب ياسين العياري في منزله، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، مضيفة."لا معطيات حاليا لنشرها".

ولم تعلن السلطات التونسية على الفور الاتهامات الموجهة إلى العياري.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، لإنقاذ البلاد من السقوط على يد الإخوان الإرهابية المتحكمة في المشهد السياسي منذ 2011.

كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها شخصية يعينها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن يعتقل نائبا مقربا من الإخوان في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا