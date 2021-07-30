موقع إيراني: نصر الله في طهران جراء تدهور صحته

أفاد موقع إيراني معارض بأن الأمين العام لمليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله وصل العاصمة طهران سراً بعد تدهور حالته الصحية.

ونقل موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، الجمعة، عن مصادر إيرانية، قولها إن "زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله موجود حالياً في طهران".

وأضافت المصادر أن "حسن نصر الله سافر إلى إيران بسبب آلام الظهر الشديدة ويتلقى حاليًا العلاج في طهران".

ولم يتسن لـ"دوت الخليج الإخبارية" التأكد على الفور من صحة الخبر من مصدر مستقل، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد بشأنه سواء من حزب الله أو إيران.

وكان حسن نصر الله البالغ من العمر 60 عاماً قد خضع لعملية جراحية للقرص القطني في بيروت قبل بضع سنوات.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، ظهر حسن نصر الله في خطاب متلفز منهكاً فيما تحدثت تقارير عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.