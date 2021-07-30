الرئيس اللبناني يعطي إشارات متضاربة بشأن تحقيقات المرفأ

أعلن الرئيس اللبناني ميشل عون استعداده المثول أمام قاضي التحقيق بقضية مرفأ بيروت رغم تمسكه برفض سماع أقوال مسؤولين محسوبين على تياره.

إشارات متضاربة تصدر عن الرئاسة اللبنانية قبل أيام من حلول الذكرى الأولى للانفجار الكارثي الذي أودى بحياة 200 شخص وجرح الآلاف وأتى على نصف العاصمة وكلف البلد الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة نحو 15 مليار دولار خسائر مباشرة.

ووفق صفحة الرئاسة عبر "تويتر"، أبلغ عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بذلك، مؤكدا أنه "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظله الضمانات".

وفي الإطار نفسه، أكّد المدير العام للرئاسة اللبنانية أنطوان شقير أنّ "الرئيس ميشال عون يضع في قائمة أولويّاته نتائج التحقيقات التي تجري في إنفجار مرفأ بيروت"، مؤكداً أنّه "راغب في معرفة الحقيقة وإنزال العقوبات بالمذنبين الفعليين".



وخلال كلمته بالاجتماع الثاني للمجموعة الإستشارية الخاصّة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، نقل تقدير الرئاسة اللبنانية وشكرها للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار مرفأ بيروت وأجزاء أخرى من العاصمة، موجّهاً تحيّة خاصة إلى المجتمع المدني الذي "بات شريكاً قوياً يمكن الاعتماد عليه حتى خارج إطار عمل هذه المجموعة".

كما أعرب عن أمله في أن" تُبصر حكومة جديدة النور قريباً للبدء بتنفيذ الإصلاحات وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والوصول إلى انتخابات نيابية شفّافة وفاعلة في العام 2022".



يُذكر أنّ المجموعة الاستشارية الخاصّة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار تضمّ الحكومة اللبنانية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والدول المانحة، وممثلين عن المجتمع المدني، وتهدف إلى متابعة التقدّم والتوجيه الاستراتيجي للإصلاحات والنشاطات ضمن إطار التعافي وإعادة الإعمار.

وفي جديد التحقيقات، علمت "دوت الخليج الاخبارية" أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلب الحصول على إذن ملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا من المجلس الأعلى للدفاع، بعد ما أبدت رئاسة الحكومة اللبنانية عدم صلاحيتها بإعطاء الإذن، وسط أخبار عن رفض عون منح الإذن بملاحقة صليبا المحسوب عليه.

ويرفض عون منذ بدء التحقيق في الحادث المروع مثول ضباط محسوبين على تياره للتحقيق.