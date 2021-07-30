رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بـ"عيد العرش"

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد العرش.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.



ويُخلد المغاربة في 30 يوليو/تموز من كل عام ذكرى تربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش أسلافه، بعدما خلف والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وقبل أكثر من 80 عاما، كان الاحتفال بعيد العرش في المغرب مجرد فكرة ما زالت تتبلور في أذهان الكثير من رجال الحركة الوطنية، في ظل الاستعمار الفرنسي.

قبل أن يدعو أحدهم علانية سلطات الاستعمار إلى السماح للمغاربة بالاحتفال به، عبر نشر مقال بمجلة وقعه باسم مستعار، وفق موقع "العمق" المغربي.

عام 1933 نشرت مجلة "المغرب" التي يديرها الجزائري محمد صالح ميسة، مقالا ذيله صاحبه بدعوة صريحة للسلطات الفرنسية للسماح للمغاربة بالاحتفال بـ"عيد الجلوس" (عيد العرش)، وكان المقال موقعا باسم "مغربي".