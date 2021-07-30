شركة إسرائيلية تعلن تعرض إحدى سفنها لـ"قرصنة مشتبه بها"

أعلنت شركة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرض إحدى السفن التي تديرها لحادثة "قرصنة مشتبه بها" في أثناء إبحارها شمال المحيط الهندي.

وقالت شركة "زودياك ماريتيم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال إوفير، عبر موقعها الإلكتروني: "يمكننا أن نؤكد أنه كانت هناك حادثة قرصنة مشتبه بها على متن ناقلة المنتجات M/T Mercer Street".

وأضافت أن "السفينة يابانية ويديرها مكتب الشركة ومقره المملكة المتحدة".

وتابعت أنه "في وقت وقوع الحادث، كانت السفينة في شمال المحيط الهندي، متجهة من دار السلام (تنزانيا) إلى الفجيرة (دولة الإمارات) دون أي حمولة على متنها".

ولفتت إلى أنها تنسق وتتواصل مع السلطات البريطانية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها ستقدم معلومات إضافية "عندما تصبح متاحة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت بريطانيا تعرض سفينة لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في بحر العرب، الخميس.

وأوضحت أن الحادث لم يكن من أعمال القرصنة.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لهجوم في شمال المحيط الهندي، ما أدى إلى اشتعال حريق على متنها، دون معرفة الأسباب.



وحينها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، دون معرفة الأسباب أو وقوع إصابات.