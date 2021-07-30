انقلاب إنجليزي على البيئة.. هل تعود بريطانيا لإدمان الفحم؟

فيما يشبه الانقلاب على البيئة لجأت بريطانيا لاستخدام الفحم الـ 34 يوما الماضية لتلبية الطلب على الطاقة.

عودة بريطانيا للفحم جاءت في ظل ارتفاع أسعار الغاز بنحو 85 في المئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من غير المعتاد اللجوء إلى استخدام الفحم في فصل الصيف مع انخفاض الطلب.

استخدام الوقود

وأصبح استخدام الوقود أقل تواترًا مع تحرك بريطانيا نحو التخلص التدريجي منه بحلول عام 2024.





وسيكون لدى المملكة المتحدة محطة واحدة فقط تعمل بالفحم بعد إغلاق شركة "كهرباء فرنسا" آخر محطة لها تعمل بالفحم في البلاد بنهاية أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

وستغلق شركة "كهرباء فرنسا" آخر محطة فحم لها في المملكة المتحدة بعد 56 عامًا.

طاقة الرياح

وقال متحدث باسم شبكة الكهرباء البريطانية "ناشيونال جريد بي إل سي" في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرج للأنباء، إن انخفاض إنتاج الطاقة من الرياح بشكل غير عادي خلال شهر تموز/يوليو الجاري أدى إلى التوجه نحو الوقود الأحفوري - بما في ذلك الفحم - لتشكيل مزيج أكثر قليلاً مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الرياح شكلت 11 في المئة من المزيج مقارنة بأكثر من 20 في المئة خلال شهر تموز/يوليو من العام الماضي".





وبلغ متوسط كمية الفحم في مزيج الكهرباء 2.1 في المئة من 25 حزيران/يونيو إلى 28 تموز/يوليو خلال العام الحالي، مقارنة بمتوسط 1.6 في المئة خلال عام 2020، وفقًا لبيانات الشبكة الوطنية.

أهداف أوروبية

ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل هدف على مستوى الكتلة لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 - وهو هدف التزمت به بريطانيا على شكل قانون هذا الصيف.

وفي عام 1991، رفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة.





وأثبتت هذه الخطوة وقتها أنها تشكل حافزا، إذ أتت بعد مرور 12 شهرا فقط على تخصيص نظام الكهرباء في بريطانيا، ما دفع الشركات الخاصة الحديثة إلى بناء محطات طاقة تعمل بالغاز، بتكلفة رأسمالية أقل من الفحم.

قبل قرن من الزمان، كانت مناجم الفحم توظف 1.2 مليون شخص في بريطانيا. الآن، لا يوجد هناك سوى حفنة من المنتجين - وهو انخفاض أصبح رمزيا بسبب إغلاق مناجم أدى إلى إضراب عمال المناجم 1984 - 1985.





في عام 2018، انخفض إنتاج الفحم في بريطانيا بنسبة 95 في المائة منذ الخمسينيات إلى 2.6 مليون طن فقط.

حتى عندما تتوقف بريطانيا عن توليد الكهرباء من الفحم، فإن الصناعة الثقيلة ستظل بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتصنيع منتجات تشمل الصلب والإسمنت.