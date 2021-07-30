تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 30 يوليو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتتوقع مصر، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2021/2020 على أن يحقق تعافيا، وينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية 2022/2021.



سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.52 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك العقاري المصري العربي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

الشروط الكاملة لمبادرة التمويل العقاري

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، أن جهات التمويل، بدأت باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري، لمُحدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع: وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3 % متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وذلك وفقا لبيان لوزارة الإسكان المصرية.





وأكد وزير الإسكان المصري، الخميس، أن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

100 مليار جنيه

ومن جانبها، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل.





وتابعت: أن جهات التمويل، سوف تتلقى طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت عبد الحميد: فيما يخص العملاء المُستفيدين من المُبادرة يشترط أن يكون المستفيد مصرياً، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.

وتابعت، كما اشترطت المُبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة.

وأكدت، أنه لن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المُبادرات السابقة.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.84 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، أمس.