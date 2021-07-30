سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 30 يوليو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

ورغم تداعيات جائحة كورونا، حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ترقية 800 ألف موظف

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستهدف القرار الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

ونصّ مشروع القرار، الذي حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه اليوم، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

الأجر بعد الترقية

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو/تموز 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.





وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

تضاعف الأجور 240 مرة في 41 عام

وتضاعفت رواتب المصريين، 240 ضعفاً خلال الفترة منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021، أي خلال نحو 41 عاما، بحسب رصد بيانات الموازنة العامة لمصر الصادرة عن وزارة المالية.

وزادت رواتب المصريين من 1.4 مليار جنيه في عام 1980 إلى 335 مليارا في 2021.

وأعلنت مصر، في مارس/آذار الماضي، رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.84 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، أمس.