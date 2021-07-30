بريطانيا تؤكد تعرض سفينة لهجوم في بحر العرب

أعلنت بريطانيا، الجمعة، تعرض سفينة لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان الخميس.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في بحر العرب.



وأوضحت أن الحادث لم يكن من أعمال القرصنة.

وفي شهر أبريل/نسيان الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" بدأت عمليات طيران مزدوجة مع الحاملة الفرنسية "شارل ديجول" ببحر العرب.

عمليات طيران مزدوجة تنفذها حاملتا الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" والفرنسية "شارل ديجول"، لــ"توفير الأمن والاستقرار".

وذكرت القيادة المركزية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العمليات المزودجة بين المجموعتين الضاربتين توضح القدرة العسكرية المشتركة التي عززتها البحرية الأمريكية بعملها إلى جانب نظيرتها الفرنسية لعدة سنوات.

ونقل البيان عن قائد فريق الهجوم للحاملة الأمريكية، الأدميرال سكوت روبرتسون، قوله إن "أيزنهاور و"شارل ديجول" تتشاركان مكانة خاصة في التاريخ، إذ عملت الاثنتان معًا للقتال من أجل الحرية تمام كما عمل القائدان اللذان تحملان اسمهما على ضمان السلام والاستقرار".

وأضاف أنه الآن وبعد مرور أكثر من 70 عامًا، تعيش روح الصداقة والواجب في الرجال والنساء الذين يعملون على متن الحاملتين، مشيرًا إلى أن القوات المشتركة توفر الأمن والاستقرار، وتسلط الضوء أيضًا على "أننا أقوى عندما نعمل معًا لتعزيز الأجواء البحرية الآمنة".

وطبقًا لموقع القيادة المركزية الأمريكية، تتشارك الحاملتان "أيزنهاور" والفرنسية "شارل ديجول" تاريخا طويلا في العمل معًا، بما في ذلك الدعم الجوي للعملية "العزم الصلب" عام 2016، ومجددًا عام 2020 عندما نفذتا عمليات بحرية بالبحر الأحمر.