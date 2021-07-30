أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين الخاسر الوحيد وسط صعود جماعي

قفزت أسعار معظم العملات الرقمية "المشفرة"، اليوم الجمعة 30 يوليو 2021، بنسب وصلت إلى 5% بينما تكبدت بيتكوين خسارة ملحوظة.

وتراجعت قيمة عملة بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.72% إلى مستوى 39,818.63 دولار، بحلول الساعة 6:38 بتوقيت جرينتش.



وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى 746.89 مليار دولار، وسط تداولات بلغت 28.24 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وكانت عملة بيتكوين على وجه التحديد، قد حققت قفزت قوية إثر تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن عودة استخدام بيتكوين في شراء السيارات الكهربائية من شركة "تسلا".

كما أشارت تقارير عن قرب سماح "أمازون دوت كوم" للعملاء باستخدام العملات الرقمية في سداد قيمة مشترياتهم، في تطور يعزز حضور العملات الرقمية في الأسواق.

ولاحقا، نفت أمازون دقة التقارير الصحفية عن قبول مدفوعات بيتكوين بحلول نهاية العام الجاري، لكنها مع ذلك اشارت إلى اهتمامها بالعملات المشفرة، وهو عامل جذب عزز أسعار هذا السوق.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في "واندا"، إن التكهنات حول أن "أمازون تستعد لقبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع قد تكون ربما لعبت دورًا في ارتفاع قيمة العملات للمشفرة".

وتزداد في الوقت الحالي شهية المستثمرين نحو المخاطرة في ظل تقلبات الدولار والذهب، مما يعزز التدفقات على العملات الرقمية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 4.30% إلى 2,399.05 دولار.

كما زادت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.16% إلى 0.206337 دولار.

وقفزت عملة XRP بنسبة 5.84% لتصل إلى 0.749764 دولار.

وزادت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 1.47% إلى 141.67 دولار.

وقفزت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 2.60% لتسجل نحو 15.26 دولار.

بينما تراجعت العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 5.53% لتسجل 20.02 دولار.

وارتفعت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 1.53% لتسجل 318.95 دولار.