مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات إثر قتال قبلي بالسودان

قُتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر اشتباكات قبلية دامية في ولاية غرب كردفان السودانية.

واندلعت الأحداث الدامية، ووفق شهود تحدثوا لـ"لعين الإخبارية"، في منطقة "المحفورة" بين قبيلتي الحمر والمسيرية العربيتان، الاشتباكات بدأت بخلاف بين عائلتين بسبب نزاع حول ملكية أراضي زراعية وتطور إلى أن أصبح صراعا بين قبيلتي المسيرية والحمر المتعايشتين سلميا منذ عقد بإقليم كردفان.



وقال الشهود إن السلطات الحكومة تدخلت للفصل بين القبيلتين وأغلقت الأسواق الكبرى بالولاية خاصة محلية أبوزبد والمحفورة ومنعت التجمعات ضمن محاولات لوأد هذه الفتنة.







ويعاني السودان من آفة الصراعات القبلية التي تندلع من وقت لآخر في ربوع البلاد المختلفة وتخلف خسائر بشرية ومادية.

وتشير مهتمون إلى أن الصراعات القبلية تمثل واحدة من مهددات الانتقال الديمقراطي في البلاد وعملية السلام لما ينطوي عليه من استنزاف بشري ومادي.