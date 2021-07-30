سيدة أمريكا الأولى تخضع لإجراء طبي "ناجح"

قال البيت الأبيض، إن سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن خضعت لإجراء طبي "ناجح" يوم الخميس لإزالة جسم في قدمها اليسرى تسبب في جرح غائر.

وقال المتحدث باسمها مايكل لاروزا إن السيدة الأولى كانت تمشي على شاطئ في هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دخل شيء في قدمها اليسرى.



وأضاف "بعدما فحص الطاقم الطبي الجرح، لم يتضح الشيء الذي تسبب في الجرح... الجرح الآن نظيف وخال من العدوى ومن المتوقع أن يلتئم بشكل جيد".

وخضعت للإجراء في مركز والتر ريد الطبي العسكري.