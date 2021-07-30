خلال أسبوع.. إيران تعتقل 50 كردياً

أفادت تقارير حقوقية، إن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت حوالي 50 شخصًا من أبناء القومية الكردية على مدى الأسبوع الماضي في 3 محافظات تقطنها أغلبية كردية.

وذكر موقع "سحام نيوز" الإصلاحي الإيراني، مساء الخميس، إنه "وفق تقارير لمنظمتين لحقوق الإنسان في إيران، فقد تم اعتقال حوالي 50 شخصًا خلال الأسبوع الماضي في مدن المحافظات الكردية الثلاث، كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية".



كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن استمرار موجة جديدة من الاعتقالات بحق المواطنين في محافظتي كردستان وكرمانشاه، وفي آخر حالة تم اعتقال مواطن آخر الأربعاء في ديواندره التابعة لمحافظة كردستان غربي إيران.

وكانت منظمة "هنجاو" الكردية الإيرانية قد تحدثت الثلاثاء الماضي، عن قيام قوات الأمن باعتقال 20 مواطنا واقتادتهم إلى مكان مجهول، تم التعرف على تسعة منهم حتى الآن.

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت مقاطعات مختلفة من إيران احتجاجات واسعة النطاق دعماً للمتظاهرين في محافظة خوزستان بسبب أزمة المياه.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد من الفقر ونقص الخدمات، واقتصاد هش وتفشي البطالة، جراء إهمال النظام الإيراني.