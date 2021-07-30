إصابة عدة أشخاص في اصطدام سيارة بمقهى في باريس

قالت الشرطة الفرنسية، فجر الجمعة، على تويتر إنها أغلقت شارعا في العاصمة باريس في وقت متأخر إثر حادث تصادم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اصطدمت بشرفة مقهى في العاصمة الفرنسية مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.



ودعت شرطة باريس الجميع على تويتر إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن السيارة اصطدمت بشرفة في منطقة "الدائرة 17" بالعاصمة باريس، مما تسبب في وفاة شخص و6 إصابات، من بينهم إصابة خطيرة.



ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "السيارة وهي من نوع (بيجو) كانت تسير بأقصى سرعة وفقًا لشهود عيان ، وكانت ستصطدم بشدة بسيارة أخرى إلا أنها تفادتها لتصطدم بشرفة أحد المقاهي".



ولفتت المصادر "السيارة التي تسببت في الحادث لا تزال موجودة بموقع الاصطدام، لكن السائق هرب مشيا على الأقدام. وهو مطلوب حاليا من قبل السلطات".



ونقلت عن شاهد عيان قوله "كنت على الشرفة على بعد أمتار قليلة، وسمعت ضوضاء عالية ورأيت سيارة تنقلب. لقد دهست امرأة كانت تعبر الطريق وهناك عدة جرحى بين الاشخاص الذين كانوا على الشرفة".



وأضاف شاهد أخر "الحادث تسبب فى اضرار مادية حيث أُلقيت عشرات الكراسي بالمقهى على الأرض ولا يزال عدد من شهود الواقعة في حالة صدمة وتم نقلهم لتلقي الإسعافات"

