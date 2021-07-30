طالبان تشن هجوما غربي أفغانستان والأمن يتصدى

صدّت القوات الأفغانية الخميس هجوماً شنّته حركة طلبان في محيط هرات، كبرى مدن غرب أفغانستان وثالث كبرى مدن البلاد من حيث عدد السكان والواقعة قرب الحدود الإيرانية.

ومؤخراً سيطر طالبان على مناطق عدة في ولاية هرات وعلى معبرين حدوديين فيها هما إسلام قلعة، نقطة العبور الرئيسية مع إيران، وتورغندي، نقطة العبور مع تركمانستان.



وقال المتحدّث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهد إنّ "مقاتلي طالبان شنّوا الليلة الماضية هجمات قرب مدينة هرات، خصوصاً في منطقة غزارة" الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً إلى الجنوب من وسط مدينة هرات، عاصمة الولاية البالغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة.

ووقعت معارك أخرى في منطقة كرخ المحاذية لهرات شرقا.

وتابع المتحدث "لحسن الحظ صدّت قوات الأمن الأفغانية هجماتهم"، موضحاً أنّ منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة مقتل أربعة عناصر في قوات الأمن الأفغانية في معارك وقعت على بُعد نحو 5 كيلومترات من أطراف المدينة.

وأضاف أنّ ما بين 30 و40 من مقاتلي طالبان قتلوا في المنطقتين اللتين شهدتا المعارك، إلا أنه يتعذّر التثبّت من صحّة هذا الرقم من مصدر مستقل.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي شنّت طالبان هجوماً واسع النطاق ضدّ القوات الأفغانية بالتزامن مع بدء الانسحاب لنهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وفي غضون ثلاثة أشهر سيطر مقاتلو الحركة على مساحات ريفية شاسعة في مواجهة قوات أفغانية لم تظهر إلى الآن مقاومة فعلية.